Москва, , 11:52 — REGNUM Серьезное ослабление инфляции в РФ возможно только в том случае, если население резко снизит уровень потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Инфляция © ИА REGNUM

«Инфляция в РФ, скорее всего, продолжит расти, так как идёт сокращение предложения товаров (дефицит, из-за которого некоторые товары подорожали и в два и более раза) и одновременно идёт снижение ставки Центробанка для стимулирования экономики, — сказал Головченко. — Снижение инфляции возможно в этой ситуации, только если население совсем урежет свои потребности и будет потреблять ещё меньше всего. Снижение инфляции так же пойдет за счёт падения спроса на услуги и укрепления рубля».

Но, как полагает Головченко, скорее всего, укрепление рубля – это временная ситуация.

«Скоро мы увидим еще более слабый рубль (90-100 рублей за один доллар). Так что снижение инфляции сейчас – это временное явление», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основным проинфляционным фактором в России назвали рост тарифов естественных монополий.

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