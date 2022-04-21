Астана, 21 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министерство образование Казахстана направило в школы страны рекомендации не проводить торжественные линейки в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная линейка

«Школьные линейки, посвящённые 9 Мая, не планируются. В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что перед праздниками 7 мая (День защитника Отечества в Казахстане, прим. — ИА) и 9 мая в школах проводят классные часы на патриотическую тематику. Ученикам рассказывают о победе над фашизмом и любви к родине.

Напомним, в Казахстане в текущем году 9 мая не будет парада и праздничного салюта. В минобороны отказ от парада объяснили стремлением сэкономить деньги.