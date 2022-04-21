София, 21 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Несколько крупных авиакомпаний Болгарии оказались на грани банкротства из-за резкого подорожания топлива, а также инфляции в стране. Об этом 21 апреля пишет софийская газета «24 часа».

Самолет

По данным министерства транспорта Болгарии, общие убытки трех соответствующих структур превысили $200 млн. Еще несколько перевозчиков объявили о намерении сократить свою деятельность на 70 процентов.

«В настоящее время у [болгарского] правительства нет эффективных рычагов для масштабной поддержки отрасли, — заявил председатель Профсоюза гражданской авиации страны Тодор Иванджиков. — Выделяемые из госбюджета средства в размере $60 млн не смогут спасти ситуацию».

При этом Т. Иванджиков выразил надежду на масштабные финансовые вливания из-за рубежа.