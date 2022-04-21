Джакарта, 21 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Индонезии студенты планируют провести демонстрацию недалеко от президентского дворца, сообщает CNN Indonesia.

Протест

Студенты выдвинули семь требований, некоторые из которых были связаны с полемикой по поводу продления срока полномочий президента, с повышением цен и нехваткой ряда товаров первой необходимости, экономическим неравенством, хаотичным управлением и нападениями на гражданское население.

«Вместе мы будем защищать конституцию и критиковать положение в стране», — заявили индонезийские студенты.

Президент Индонезии Джоко Видодо уехал из Джакарты в Богор.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии подсчитали, что на акцию протеста 21 апреля выйдут около 1000 студентов и рабочих.