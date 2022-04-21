Москва, , 11:20 — REGNUM Украинские боевики в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые способны были поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону. Об этом 21 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

Сергей Шойгу Premier.gov.ru

По его словам, в Мариуполь было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У».

«У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — сказал Шойгу.

Министр также отметил, что в Мариуполе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.