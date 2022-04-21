Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В центре Петербурга курьер популярной службы доставки еды избил до полусмерти известного архитектора, злоумышленник задержан, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Курьер избивший прохожего

Уличный конфликт, который закончился госпитализацией 43-летнего мужчины, произошел вечером 19 апреля. Пострадавшего с тяжелой травмой головы без сознания обнаружили прохожие у дома 52 по набережной реки Фонтанки.

Полицейские Центрального района установили, что полученная травма носит криминальный характер. Выяснилось, что в тот день между пострадавшим и 21-летним курьером службы доставки, гражданином одной из стран ближнего зарубежья, произошла словесная перепалка, во время которой молодой человек ударил оппонента по лицу, в результате чего мужчина упал и сильно ударился головой об асфальт.

«Подозреваемого задержали 20 апреля у дома 11 по улице Константина Заслонова, — уточнили в полиции. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ».

По данным СМИ, тяжелую травму в результате этого инцидента получил известный петербургский архитектор Адам Деги.