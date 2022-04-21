Москва, , 11:03 — REGNUM В арбитраже Москвы 25 мая 2022 года планируется начать рассмотрение иска госкорпорации «Роскосмос» о взыскании более 95 млн рублей пени с Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва. Дело слушает судья Морозова, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Компания-ответчик, ведущая свою историю с 1946 года, получила претензии в начале апреля 2022 года. В иске речь идёт «о взыскании пени в размере 95 235 148 рублей 00 копеек за нарушение срока исполнения обязательства по этапу № 4 государственного контракта от 12.09.2011 года № 351-8630/11». Детали спора ещё не сообщались.

Напомним, в марте 2022 года суд уже частично удовлетворил другой иск госкорпорации к РКК. Речь шла о неустойке по госконтракту. Сумму требования тогда снизили до 264 млн рублей. Вердикт пока не обжалован.