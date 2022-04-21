Сеул, , 10:55 — REGNUM Специальный представитель США по КНДР Сон Ким встретился 21 апреля с секретарём переходной комиссии избранного президента Южной Кореи, отвечающим за вопросы внешней политики и безопасности, Ким Сон Ханом. Об этом сообщает KBS.

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В ходе закрытой встречи стороны обсудили северокорейскую ядерную проблему, обменялись мнениями о направлениях политики администрации избранного президента Юн Сок Ёля в отношении КНДР.

По некоторым данным, Ким Сон Хан может быть назначен главой Управления национальной безопасности при президенте.

В тот же день Сон Ким встретился с кандидатом на пост министра объединения Квон Ён Сэ. Предполагается, что они обсудили перспективы межкорейских отношений.

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