Вашингтон, , 11:06 — REGNUM В Совете безопасности ООН 21 апреля был зачитан полугодовой доклад генерального секретаря ООН по Косово.

Бомбардировки Югославии Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе обсуждения доклада глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц вступила в полемику с представителями России и Сербии в ООН по вопросу о военных преступлениях Армии освобождения Косово (УЧК) в ходе Косовской войны.

Глава косовского МИД призвала Сербию дистанцироваться от совершенного на Балканах в прошлом и при этом заявила, что гордится Армией освобождения Косово, «которая защищала свой народ». Отвечая на обвинения России в адрес УЧК Гервала-Шварц сравнила действия российских войск с действиями Армии освобождения Косово, а Украину — с Сербией. Тем не менее, политик не провела аналогию до конца и не осудила бомбардировки Сербии НАТО.

Также Гервала-Шварц отметила, что некоторые обвинения против албанцев сфабрикованы, примером чего назвала случай «Панда» в Пече — якобы даже сербские журналисты признали, что убийство сербов было произведено их соплеменниками.

Глава албанского МИД также напомнила о недавних сообщениях о поступавших в отношении бывшего члена ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) Дика Марти угрозах якобы от сербских спецслужб. Доклад Дика Марти о торговле оружием и человеческими органами в Косово в ПАСЕ в 2010 году стал поводом для создания Специального трибунала по Косово, и, по версии Косово и Швейцарии, в убийстве Марти в 2022 году планировали обвинить косовских албанцев.

Напомним, в настоящее время ряд видных представителей Армии освобождения Косово — Хашим Тачи и Кадри Весели, Якуп Красничи Реджеп Селими — находятся в Гааге, где ожидают суда по обвинению в незаконном убийстве свыше ста человек и захвате власти.

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