Москва, 21 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий», — сказал глава государства на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Кремле.

Кроме того, добавил российский лидер, необходимо подумать над дополнительными мерами поддержки.

«А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — заключил президент.