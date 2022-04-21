Москва, , 10:54 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбили одну тактическую ракету «Точка-У». Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 21 апреля в ходе брифинга.

Он уточнил, что беспилотники поражены в районах населённых пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка.

Ракету «Точка-У» сбили в воздухе в районе Донецкого.

Конашенков отметил, что за время специальной военной операции России уничтожено 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов и 254 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, уничтожены 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля российские военные сбили вертолёт ВСУ Ми-6.

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