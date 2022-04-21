Москва, 21 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ и ДНР освободили Мариуполь, сообщил 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надёжно заблокирована», — доложил Шойгу.

Министр рассказал, что на заводе остаются более 2 тыс. боевиков. До начала операции общая численность группировки украинских войск в городе превышала 8,1 тыс. человек. Из них примерно 4 тыс. человек уничтожены, ещё 1,5 тыс. сдались в плен. Остатки блокированы на территории промышленной зоны завода «Азовсталь».

Министр проинформировал главу государства, что российские военнослужащие ежедневно открывают гуманитарный коридор с территории «Азовстали», однако остатки украинских войск им не воспользовались.