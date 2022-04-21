Москва, 21 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта перестройка, конечно, затронет и финансовую сферу, которая должна переориентироваться на задачи, стоящие перед экономикой», — отметила Набиуллина.

Перестройка экономики — это по сути все экономические связи, отметила глава регулятора.

«Рынки сбыта, география экспорта, импорта, доля в экономике разных отраслей, степень локализации производства, уровень включенности в международные экономические цепочки, распределение рабочей силы по секторам, спрос на специалистов определенных специальностей, уровень технологичности производственных процессов. И практически все это должно сейчас претерпеть изменения», — сказала Набиуллина.