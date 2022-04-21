Канберра, 21 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Поскольку «трансгендерный фурор» в Австралии продолжается после того, как кандидат от либералов заявила, что она выступает за запрет женщинам-трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях, высказывать свою позицию на этот счет 21 апреля пришлось премьер-министру страны Скотту Моррисону, передает телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон на этой неделе заявила, что ей неловко соревноваться с трансгендерными соперниками.

Премьер-министра страны спросили, будет ли ему комфортно, если его собственные дочери будут соревноваться со спортсменами-трансгендерами.

«В каждом отдельном виде спорта будут принимать свои решения, но я предпочитаю, чтобы девочки играли против девочек, женщины — против женщин, мальчики — против мальчиков, мужчины — против мужчин … Не думаю, что я говорю какие-то сколь-нибудь выдающиеся вещи, это просто здравый смысл. И я хочу, чтобы трансгендеры тоже имели возможность заниматься спортом», — заявил Моррисон.