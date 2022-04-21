Североуральск, Свердловская область, , 09:54 — REGNUM В Североуральске Свердловской области избрали нового главу муниципалитета. Решение приняли депутаты городской думы, пишут СМИ.

Большинство голосов получила и. о. главы города Светлана Миронова. За её соперника — депутата гордумы Виктора Ильина — проголосовал один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава города Василий Матюшенко досрочно покинул свой пост. Причиной его ухода стали семейные обстоятельства.

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