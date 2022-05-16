Париж, 21 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе теледебатов высказалась против энергетических санкций в отношении России, сообщает Le Parisien.

Global Panorama Марин ле Пен

Марин Ле Пен оспаривает санкции против российского газа и нефти.

«Это нанесет большой вред французскому народу. Последствия этой блокировки будут иметь катастрофические последствия и для бизнеса. Мы не можем делать харакири с надеждой нанести финансовый ущерб России, которая будет продавать свой газ и нефть другим странам», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава крупной французской энергетической компании Engie Жан-Пьер Кламадье заявил, что «может обойтись без российского газа».