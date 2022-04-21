Луганск, , 09:23 — REGNUM В ночь на 21 апреля украинские вооруженные формирования осуществляли запуск ракет «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса. Об этом 21 апреля рассказал советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в эфире программы «Соловьев Live».

«Точка-У» VoidWanderer

«Всю ночь были сообщения, что были «выходы» «Точки У». Благо сработала ПВО, (ракеты — ред.) направлялись в сторону РФ и в сторону ЛНР и ДНР. Но нет данных о приземлении, значит, ПВО сработала нормально. Нет данных о жертвах», — сказал он.

Также Мирошник уточнил, что в данный момент главные военные действия происходят около Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

«Сейчас все понимают, что военные действия в донбасском укрепрайоне — я уж не знаю будет ли это главное сражение, но по крайней мере, что оно будет ключевым и для многих наблюдателей извне станет каким-то решающим — они будут принимать свои решения об отношении к Украине, будущему Украины, ее оставшейся части», — пояснил советник главы ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал, что на данный момент город Рубежное в ЛНР почти полностью освобожден от киевских боевиков и в нем ведется зачистка от них городских окраин.