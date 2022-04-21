Париж, 21 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава крупной французской энергетической компании Engie Жан-Пьер Кламадье заявил, что «может обойтись без российского газа», сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Бизнесмен утверждает, что российский газ составляет 20% поставок компании Engie.

По его словам, Европа в целом смогла бы заменить половину этого газа, другая половина амортизируется за счет остановок и сокращения потребления в промышленном секторе.

Жан-Пьер Кламадье также занимает достаточно твердую позицию: «Ничто не обязывает нас платить в рублях, — говорит он. У нас нет оснований брать на себя валютный риск или нарушать контракт».

Тем не менее бизнесмен уточняет, что вопрос об оплате газа в рублях еще не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей.