Берлин, , 09:14 — REGNUM Компании из Германии не должны оплачивать поставки российского природного газа рублями. Об этом 21 апреля вновь заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Bloomberg TV.

Кристиан Линднер Heinrich-Böll-Stiftung

«Контракты (на поставку газа из РФ заключены — ред.) на основе долларов и евро, поэтому компании частного сектора должны платить долларами или евро», — сказал он.

Также Линднер уточнил, что ФРГ совместно с союзниками готовы к введению новых антироссийских санкций, однако не стал отвечать на вопрос о том, нужно ли включать в новый санкционный пакет Запада эмбарго на российские энергоносители.

«Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему», — пояснил глава немецкого минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Procter& Gamble может покинуть российский рынок.