Москва, , 08:45 — REGNUM Основу стран — гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция). Об этом 21 апреля заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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Как отметил в интервью ТАСС Полищук, в настоящее время ведется обсуждение такой возможности в ходе переговоров России с украинской стороной, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины и ее демилитаризации и денацификации.

«Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника и одной из стран – гарантов будущего договора с Украиной.