Боао, Китай, , 08:32 — REGNUM Применение односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов неприемлемо для Китая. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 21 апреля в видеообращении на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ) в южнокитайской провинции Хайнань.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Он подчеркнул, что Пекин поддерживает любые усилия по урегулированию кризисных ситуаций, но не будет следовать двойным стандартам.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», — сказал китайский лидер.

Он добавил, что Китай категорически не приемлет «юрисдикцию длинной руки», то есть распространение национального законодательства за пределами собственной территории, и выступает против злоупотребления односторонними санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о негативных последствиях заморозки государственных резервов стран.

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