Вашингтон, 21 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Уход представителей ряда западных стран со встречи G20 из-за присутствия России не привел к срыву дискуссии, заявила министр финансов Индонезии, председательствующей в текущем году в «Большой двадцатке», Мульяни Индравати.

Turner.com G20

«Это не было полнейшей неожиданностью для нас, в особенности как для председателя. И я думаю, что это было сделано так, что это не нарушило и в данном случае не создало проблем для нашей дискуссии», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления министра финансов России Антона Силуанова представителя ряда стран Запада покинули министерскую встречу в рамках G20, которая проходила в Вашингтоне.