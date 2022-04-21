Рига, , 08:16 — REGNUM Латвия сможет отказаться от газа из России в январе 2023 года. Об этом заявил латвийский министр экономики Янис Витенбергс, 20 апреля сообщил портал ERR.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для этого Рига должна договориться с Финляндией и Эстонией о поставках голубого топлива с терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в эстонском Палдиски. Кроме того, Латвия собирается строить собственный газовый терминал.

Витенбергс подчеркнул, что по вопросу отказа от российского газа уже достигнуты «концептуальные договоренности». Голубое топливо из России планируется поменять на сырье, доставленное танкерами из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля правительство Латвии объявило в республике кризис в сфере поставок нефтепродуктов. Указанный режим будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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