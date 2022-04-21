Москва, 21 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящий момент российская спецоперация на Украине проходит в соответствии с намеченным планом, и «все ее цели будут достигнуты».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.