Тегеран, 21 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 20 апреля посол Австрии в Иране Вольф Дитрих Хайм объявил о готовности своей страны расширять двустороннее сотрудничество в области СМИ и культуры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Дитрих Хайм посетил штаб-квартиру Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) в Тегеране и провел переговоры с его исполнительным директором Али Надери.

Австрийский представитель заявил, что IRNA как официальное информационное агентство Ирана является надежным источником новостей и играет важную роль в освещении событий.

Он также отметил, что средства массовой информации, безусловно, играют определенную роль в создании и укреплении дружественных связей между странами. «Учитывая это, IRNA может внести большой вклад в углубление отношений между Тегераном и Веной», — сообщил посол.

Он высоко оценил тысячелетнюю иранскую цивилизацию и заявил, что за время пребывания в стране ему удалось посетить провинции Йезд, Фарс и Хузестан.

Управляющий директор IRNA, со своей стороны, заявил, что связи Тегерана и Вены имеют 500-летнюю историю, значительно расширившись после Исламской революции 1979 года.