Дили, , 06:43 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что одержал победу во втором туре президентских выборов в Восточном Тиморе. Об этом 21 апреля сообщает издание The Star.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации избирательной комиссии, за политика проголосовали 62% граждан, пришедших на выборы. По итогам первого тура Рамуш-Орта набрал 46% голосов, а его соперник по второму туру и действующий глава государства Франсишку Гутерриш — 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля индонезийский министр внутренних дел Тито Карнавиан заявил, что всеобщие выборы в Индонезии пройдут по утвержденному графику 14 февраля 2024 года.

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