Лима, 21 апреля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Власти Перу объявили о решении отменить обязательное использование медицинских масок в общественных местах в тех регионах страны, где 80% населения получили три дозы вакцины от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Перу Анибаль Торрес, пишет агентство EFE.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm в Перу

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Совета министров.

Ослабление коронавирусных ограничений вступит в силу на следующий день после публикации указа в официальном издании El Peruano, что может произойти 21 или 22 апреля.