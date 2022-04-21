Вашингтон, 21 апреля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Украина для поддержания своей экономики нуждается в выплатах Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5 млрд ежемесячно в течение следующих трех месяцев, заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева 20 апреля в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Она рассказала, что фонд уже обсуждает с партнерами предоставление соответствующей помощи. Георгиева отметила, что в МВФ не считают названую Киевом сумму «выходящей за рамки нужд Украины».

Директор-распорядитель подчеркнула, что указанные средства нужны для поддержания украинской экономики, а не для ее восстановления, которое потребует «огромных» финансовых вливаний. По ее словам, в МВФ прогнозируют, что экономика Украины сократится по итогам 2022 года почти на 35%. Георгиева добавила, что текущая помощь фонда Киеву должна быть безвозмездной.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада перечислила $1 млрд на открытый для Украины специальный кредитный счет Международного валютного фонда.