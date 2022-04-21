Владивосток, 21 апреля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить материальные и социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

ИА REGNUM Полиция

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По мнению парламентариев, в Приморье сложилась напряженная ситуация, связанная с некомплектом полицейских, которая усугубляется из года в год. По информации краевого УМВД, в 2018 году некомплект составлял 9,8%, в 2019 году — 14,7%, в 2020 году — 14,9%, а за 2021 год некомплект увеличился до 17,2% (1994 единицы).

Депутаты предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство. Речь, в частности, идёт о повышении сотрудникам внутренних дел денежного довольствия, выплат и компенсаций, предоставлении им возможности приобретения квартиры по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих РФ, предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крупнейшего профсоюза Болгарии — КНСБ объявили о намерении провести очередную общенациональную акцию с требованием повышения минимальной заработной платы в стране.