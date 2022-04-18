София, 18 апреля 2022, 17:52 — REGNUM Представители крупнейшего профсоюза Болгарии – КНСБ объявили о намерении провести очередную общенациональную акцию с требованием повышения минимальной заработной платы в стране. Об этом 18 апреля сообщает софийская газета «Факты».
По словам руководителя КНСБ Пламена Димитрова, с 1 июля нынешнего года болгарское правительство обязано провести очередной перерасчет соответствующих выплат.
При этом о дате и методах проведения указанной акции Димитров не сообщил.
Напомним, ранее правительство Болгарии приняло постановление об увеличении минимальной зарплаты в стране до 760 левов ($420).
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