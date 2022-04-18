София, , 17:52 — REGNUM Представители крупнейшего профсоюза Болгарии – КНСБ объявили о намерении провести очередную общенациональную акцию с требованием повышения минимальной заработной платы в стране. Об этом 18 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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По словам руководителя КНСБ Пламена Димитрова, с 1 июля нынешнего года болгарское правительство обязано провести очередной перерасчет соответствующих выплат.

Пламен Димитров «Учитывая инфляционные процессы, среднестатистический трудоустроенный болгарин может рассчитывать на зарплату в сумме не менее 800 левов ($442). Никакие другие цифры в этом контексте нас не устроят».

При этом о дате и методах проведения указанной акции Димитров не сообщил.

Напомним, ранее правительство Болгарии приняло постановление об увеличении минимальной зарплаты в стране до 760 левов ($420).

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