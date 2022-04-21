Чанчунь, Китай, 21 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Все 500 крупных предприятий в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая возобновили работу и производство после карантинов, заявлено на пресс-конференции 19 апреля, передает агентство Синьхуа.

kaism Фабрика FAW-Volkswagen в китайском городе Фошань

Из 3207 промышленных предприятий сверх определенного масштаба в провинции 93% возобновили работу и производство. Тем временем уровень возобновления работы медицинских предприятий в провинции достиг 86,7%.

В общей сложности 502 предприятия, в том числе входящие в состав China FAW Group и поставщики автозапчастей, возобновили работу. China FAW Group является основным предприятием Цзилиня и важной частью отечественных и глобальных автомобильных промышленных цепочек. По состоянию на 18 апреля в FAW на своих местах работало в общей сложности 37 600 сотрудников.