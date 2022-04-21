Пекин, , 03:42 — REGNUM Военные поставки США усилили сопротивление киевского режима и подорвали ход переговоров с Россией, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь в газете «Хуаньцю Шибао».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, киевские власти были готовы пойти ряд уступок в ходе переговоров с Россией, но затем заняли иную позицию. Эксперт указывает, что Киев продолжает находиться во власти иллюзий относительно Запада, потому что западные страны во главе с США продолжают накачивать киевский режим оружием и бронетехникой.

Лю Цзюнь добавил, что рост напряженности и распространение американского оружия по миру могут привести к новой гонке вооружений. Это, считает эксперт, неизбежно приведет к подрыву безопасности во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхе потребовал от шефа Пентагона Ллойда Остина перестать оказывать давление на Пекин по ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Вашингтону следует прекратить свои провокации на море, а также использовать тему Украины для давления на Китай.

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