Пекин, 21 апреля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Военные поставки США усилили сопротивление киевского режима и подорвали ход переговоров с Россией, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь в газете «Хуаньцю Шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, киевские власти были готовы пойти на ряд уступок в ходе переговоров с Россией, но затем заняли иную позицию. Эксперт указывает, что Киев продолжает находиться во власти иллюзий относительно Запада, потому что западные страны во главе с США продолжают накачивать киевский режим оружием и бронетехникой.

Лю Цзюнь добавил, что рост напряженности и распространение американского оружия по миру могут привести к новой гонке вооружений. Это, считает эксперт, неизбежно приведет к подрыву безопасности во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхе потребовал от шефа Пентагона Ллойда Остина перестать оказывать давление на Пекин в связи с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что Вашингтону следует прекратить свои провокации на море, а также использовать тему Украины для давления на Китай.