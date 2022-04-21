Новосибирск, 21 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Исковое заявление второй компании, входящей в дивизион «Роснано», удовлетворил арбитраж Новосибирской области. В отношении производителя батарей для транспорта, систем управления — ООО «Лиотех-Инновации» ввели первый этап в процедуре несостоятельности. Наблюдение продлится до 15 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Alkanchik Роснано

Временным управляющим должника назначили Юлию Устимову — члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

С инициативой о банкротстве в конце января 2022 года выступила сама компания, заявившая не подъёмный долг в размере 432 млн рублей.

Напомним, ранее наблюдение на тот же срок ввели и в отношении владельца ООО «Лиотех-Инновации» — компании «Литэко», в которой почти 100% в собственности у АО «Роснано».

На начало 2022 года в «Лиотех-Инновации» числились более 100 работников.

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