Лондон, , 03:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшим ответом на «крокодильские» действия России на Украине является продолжение поставок оружия киевскому режиму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Борис Джонсон «Лучшее, что могут сделать мировые лидеры — это ответить, продолжая вооружать Украину».

Комментируя журналистам по дороге в Нью-Дели ситуацию на Украине, Джонсон подчеркнул, что не верит в успех переговоров между Москвой и Киевом в такой сложной ситуации, в которой находится украинская сторона.

Борис Джонсон «Я не представляю, как украинцы могли бы сейчас легко… прийти к какому-либо соглашению. Как можно вести переговоры с крокодилом, у которого в пасти твоя нога?»

Напомним, 21−22 апреля Борис Джонсон впервые посетит Индию в качестве главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направит в помощь Украине самоходные зенитные установки Stormer.

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