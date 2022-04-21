Лондон, 21 апреля 2022, 03:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшим ответом на «крокодильские» действия России на Украине является продолжение поставок оружия киевскому режиму. Об этом сообщает агентство Reuters.
Комментируя журналистам по дороге в Нью-Дели ситуацию на Украине, Джонсон подчеркнул, что не верит в успех переговоров между Москвой и Киевом в такой сложной ситуации, в которой находится украинская сторона.
Напомним, 21−22 апреля Борис Джонсон впервые посетит Индию в качестве главы правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направит в помощь Украине самоходные зенитные установки Stormer.
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