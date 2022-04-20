Вашингтон, 21 апреля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Американская компания Procter& Gamble допускает, что может прекратить деятельность в России из-за западных санкций, а также проблем с поставками и механизмом денежно-кредитного регулирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет организации.

(сс) MemoryCatcher Уходит под воду

Решение компании будет зависеть от влияния ситуации вокруг Украины на поставщиков и розничных клиентов. Procter& Gamble занимается производством средств личной гигиены, бытовой химии, косметики и техники для дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта американская корпорация Johnson & Johnson объявила, что временно отказывается поставлять в Россию средства личной гигиены.