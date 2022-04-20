Манила, 21 апреля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. У берегов Филиппин 21 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Dr.A.Hugentobler Побережье острова Минданао

Подземные толчки были зарегистрированы сейсмологами в 05:57 по местному времени (00:57 мск). Их эпицентр располагался в 69 километрах к востоку от города Мати (105 тысяч жителей, провинция Восточный Давао, остров Минданао). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

К настоящему времени данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане 20 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0.