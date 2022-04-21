Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Украина не получала самолетов из других стран, а усилила свой авиапарк за счет иностранных комплектующих, позволивших отремонтировать поврежденные украинские боевые машины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 20 апреля в ходе брифинга.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пресс-секретарь подчеркнул, что его более ранние слова о поставках летательных аппаратов Киеву были ошибочны. Он отметил, что Украина пока не получала самолетов целиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что украинские военные получат от США вертолеты. По информации издания The Washington Post, речь может идти об аппаратах Ми-17.