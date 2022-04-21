Триполи, , 01:42 — REGNUM Ливия каждый день теряет от остановки нефтяного экспорта $60 млн. Об этом 20 апреля заявил министр нефти и газа в ливийском Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун, передает телеканалу «Ливия-24».

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Днем ранее глава ведомства сообщил, что нефтедобыча в стране упала с 1 млн баррелей до 400 тыс. баррелей в сутки. Такая ситуация вызвана блокировкой нефтяных объектов протестующими, требующих от ливийского премьер-министра передачи своих полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ПНЕ Абдель Хамид Дабайба вновь заявил, что не покинет свой пост. Он также осудил сторонников оппозиции за закрытие портов и нефтяных месторождений страны.

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