Лондон, 21 апреля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Индия должна поступиться своими интересами в отношениях с Россией и присоединиться к Западу, написал в своей статье для издания The Telegraph обозреватель Джереми Уорнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По мнению журналиста, сотрудничество с РФ наталкивает на мысль о том, что индийское правительство находится в едином лагере с Китаем. Уорнер отмечает, что такое положение дел «неприемлемо» и «вызывает серьезные вопросы».

Он призвал Нью-Дели отказаться от выгодных контрактов на закупку нефти и вооружений у России, а индийского премьер-министра Нарендру Моди — «окончательно определиться, на чьей он стороне». По словам Уорнера, взамен Индия получит от Запада военные системы по субсидированным ценам. Обозреватель также считает, что индийская сторона должна войти в западную коалицию против Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что Россия и Индия завершили создание совместной системы межбанковских платежей, которая является аналогом SWIFT.