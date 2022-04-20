Приштина, , 23:45 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 20 апреля провела встречу с генерал-лейтенантом Башкимом Яшари, главой сил безопасности Косово — силовой организации, аналога российского МЧС, проходящей трансформацию в армию образца НАТО с сохранением прежнего названия.

Бойцы Сил безопасности Косово на учениях KFOR Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили текущие вызовы для безопасности Косово и Западных Балкан, а также реализацию программ по повышению мощности Сил безопасности Косово в сотрудничестве с дружественными государствами.

Напомним, Косово активно закупает вооружение у США, а после начала военной операции РФ на Украине заявило о необходимости закупок артиллерийских орудий.

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