Приштина, 20 апреля 2022, 23:25 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти и министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 20 апреля провели встречу с экспертами института юридической медицины в Приштине и служащим косовского агентства судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники встречи обсудили возможность работы косовских экспертов на Украине в качестве помощи Косово этой стране.
Косово ввело санкции против России 25 февраля 2022 года, 3 марта парламент Косово принял резолюцию с осуждением специальной операции России на Украине.
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