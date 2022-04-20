Бишкек, , 23:07 — REGNUM В январе–феврале 2022 года трудовые мигранты отправили в Киргизию около $364,7 млн (28 млрд 821 млн рублей) денежных переводов. Такие данные приводит Национальный банк республики.

Киргизы

Это на $36,1 млн (около 2 млрд 853 млн рублей) или почти на 11% больше, чем было перечислено в Киргизию из-за рубежа за аналогичный период 2021 года.

Больше всего денег прислали киргизстанцы, работающие в России — $354,1 млн (27 млрд 984 млн рублей). При этом поступления от трудящихся в российских компаниях и предприятиях мигрантов увеличились на $34,3 млн (2 млрд 710 млн рублей) или на 10,7%.

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Из стран дальнего зарубежья в республику поступило лишь около $9,7 млн (766 млн рублей) денежных переводов. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на $2 млн (158 млн рублей) или почти на 26%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году киргизские трудовые мигранты перевели в Киргизию через различные системы денежных переводов $2 млрд 756,2 млн (около 217 млрд 819 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что более 97,6% из этой суммы или $2 млрд 690,8 млн (свыше 212 млрд 650 млн рублей) перечислили на родину киргизстанцы, работающие в России.

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