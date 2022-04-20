Рим, , 22:40 — REGNUM Если в Италии в результате досрочных или очередных выборов победу, как ожидается, одержат три правоцентристские партии, то премьер-министром станет Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии», с таким предположением выступили эксперты Affari Itaiani 20 апредя.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

«Братья Италии» обладают самым высоким рейтингом среди консерваторов — чуть более 20%. Также эта партия — единственная из трех, которая не входит в действующую коалицию леволибералов, популистов и правых во главе с Марио Драги.

Согласно этой концепции, лидер «Лиги» Маттео Сальвини займет пост главы МВД и вице-премьера (как и в 2018—2019 годах в составе правительства правых и популистов), а лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — спикером Сената.

Совокупный рейтинг трех правых партий приближается к 50%, однако на том же уровне он находился и в прежние годы, но правым несмотря на это не удавалось ни сформировать полноценную коалицию, ни поделить портфели. «Особняком» обычно оказывался Берлускони.

Эксперты в Италии считают вероятным проведение досрочных выборов (осенью 2022 вместо весны 2023 года), поскольку действующий премьер, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги может занять пост генсека НАТО, а без него весьма хрупкая коалиция долго не продержится.