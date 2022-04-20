Москва, , 22:33 — REGNUM О срыве украинской стороной эвакуации с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР) мирных жителей сообщил 20 апреля журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Сообщая о том, что российская сторона открыла днём 20 апреля гуманитарный коридор, чтобы с территории «Азовстали» могли выйти желающие – возможно, мирные жители, а также украинские военные, Мизинцев заявил:

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевской властью цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался».

Он добавил, что командиры нацбатальонов не дали своим подчинённым возможность спасти жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Нуланд заявила о желании НАТО участвовать в эвакуации из Мариуполя