Шахтёрск, ДНР, 20 апреля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Над городом Шахтёрском (ДНР) средства ПВО перехватили украинскую ракету, сообщает 20 апреля Штаб территориальной обороны республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

«Обломки ракеты упали в микрорайон №7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребёнок, — сообщили в штабе. — Один ребёнок погиб».

Кроме того, в городе на улице Ломоносова, а также у центрального рынка горят строения. Вероятно, перехваченная ракета является «Точкой-У».