Москва, 20 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант приехал в Россию после отпуска. Об этом 20 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

George Mel Иван Ургант

По словам инсайдера, Ургант находится в РФ уже три недели. «Урганта не было в России 10 дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», — говорит источник.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта 2022 года Иван Ургант сообщил, что улетел в отпуск. Он заверил поклонников, что скоро вернётся обратно.