Лос-Анджелес, США, , 20:29 — REGNUM Один из исполнителей роли маньяка Майкла Майерса в фильмах серии «Хэллоуин» режиссёра Дэвида Гордона Грина намекнул, что трилогия получит весьма неожиданный финал. Об этом 20 апреля сообщает портал Cinema Blend.

Майкл Майерс Цитата из к/ф «Хэллоуин». Реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США

Ник Кастл, играющий Майерса без маски (в маске роль маньяка исполняет Джеймс Джуд Кортни), сказал во время одного из выступлений на фанатском мероприятии, что Грин может сделать концовку, которая удовлетворит всех поклонников франшизы. «Я не думаю, что вы когда-либо догадывались о том, как это будет разворачиваться», — отметил Кастл.

Напомним, премьера второго фильма трилогии «Хэллоуин убивает» состоялась 15 октября 2021 года. Ожидается, что фильм «Хэллоуин заканчивается (Halloween Ends) выйдет на большие экраны 14 октября 2022 года.

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