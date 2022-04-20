Москва, , 20:05 — REGNUM Банки, подпавшие под западные санкции, не смогут выпускать карты UnionPay, передаёт 20 апреля РБК.

UnionPay Ejinsight.com

Отмечается, что китайская платёжная система боится сотрудничать с крупными российскими банками, оказавшимися под санкциями, поскольку может сама оказаться под вторичными санкциями Запада.

Как сообщил близкий к Сбербанку источник, банки получили эту информацию на закрытой встрече. В частности, Сбербанк определился, отмечает собеседник, что не будет выпускать карты UnionPay.

Напомним, интерес к UnionPay возник в России в связи с блокирующими западными санкциями, в результате которых международные платёжные системы Mastercard и Visa остановили в РФ работу.

В итоге за пределами России картами этих платёжных систем расплатиться нельзя. Ряд российских банков начал рассматривать альтернативу в виде UnionPay.

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