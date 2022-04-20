Москва, , 19:49 — REGNUM В среду, 20 апреля под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось третье очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. На заседании президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал инициативу победителя проекта «ТопБЛОГ» Дмитрия Чешева о проведении форума «Россия – страна возможностей» в 2023 году.

Россия - страна возможностей АНО «Россия — страна возможностей»

Дмитрий Чешев отметил, что сегодня блогерами становятся учителя, врачи и те, кто делает по-настоящему социально важный контент. Он подчеркнул, что им очень нужна поддержка, поэтому предложил собрать их на форуме «Россия – страна возможностей» в 2023 году. Форум создаст эффект синергии, объединив тысячи молодых, амбициозных людей на одной площадке. Благодаря форуму многие сумеют найти единомышленников и партнеров для реализации проектов, рассказать о собственных проектах, пообщаться с экспертами и лидерами мнений.

«В следующем году пятилетие платформы «Россия – страна возможностей», и было бы здорово, если бы можно было организовать большой форум, на котором бы все собрались – выпускники программ за 5 лет – и они бы не только обменялись опытом, знаниями, но самое главное – они бы точно придумали новые идеи, как улучшить жизнь страны», — рассказал Дмитрий Чешев.

Президент РФ одобрил эту инициативу: «Присоединяюсь к вашему предложению провести на хорошем уровне мероприятие, посвященное пятилетию платформы «Россия — страна возможностей».

После травмы спинного мозга Дмитрий Чешев оказался в инвалидной коляске. Сейчас он посвятил себя другим людям и ведет мотивационный блог для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Дмитрий выступал на TEDx Ploschadmira, являлся спикером деловой программы Абилимпикс, Форума Счастья, выступал в МДЦ Артек, школах Хакасии, Томска, Москвы и Крыма.

« Блогеры, особенно из проекта «ТопБЛОГ», очень сильно переживают: вместо одних социальных сетей приходят другие, и, естественно, все боятся потерять аудиторию. Но, как нас учили в проекте «ТопБЛОГ», главное – это не количество подписчиков, а та ценность, которую ты несешь. Если ты по-настоящему искренний, полезный и интересный, то твои люди всегда будут с тобой. Я сам начал вести блог, когда стал инвалидом в 21 год. Я – спортсмен, и я делал обычное сальто в спортивном зале, а дальше – неудачное падение, перелом шеи, повреждение спинного мозга. И потом я оказался парализован. В своем блоге я рассказываю о жизни, о мотивации и о том, как учусь заново ходить. Моя история вдохновляет многих людей. У многих нет проблем со здоровьем, но у каждого из нас есть мечта. И для того, чтобы достичь эту мечту, нам нужны силы. Эти силы я и помогаю найти. Меня самого эта деятельность очень сильно вдохновляет. Сегодня я уже не могу ничего бросить, потому что мой опыт нужен и поможет моим подписчикам », — поделился Дмитрий Чешев.

Президент России Владимир Путин поддержал блогера: «Главное, что вы нашли себя, несмотря на тяжелую травму. Если такой человек, как вы, способен увлечь ваших подписчиков интересными, красивыми, понятными идеями и проектами, то это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, широкой подготовки, большой внутренней культуры и экспертных знаний. И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Нужно поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать».

В 2021 году, по поручению президента, форум «Россия – страна возможностей» состоялся в Крыму в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» и стал важным шагом на пути к формированию сообщества выпускников платформы. В нем поучаствовали 5000 тысяч человек из 82 регионов России, а онлайн-трансляцию посмотрели почти 14 миллионов зрителей.

АНО «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ 22 мая 2018 года. Её задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. За 4 года работы платформы в 26 ее проектах, конкурсах и олимпиадах приняли участие около 10,5 млн человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Они получили десятки разных возможностей для развития, среди которых поступление в ведущие вузы, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании России, образовательные гранты, реализация собственных проектов, работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны, путешествия по России и многие другие.

В 2021 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились 4,7 млн россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.

Наблюдательный совет 20 апреля 2022 года прошел при участии его членов: заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, заместителя министра финансов Российской Федерации Михаила Котюкова, министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой; руководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелёвой.

На встрече присутствовали участники проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж»: «Лидеры России», «Я – профессионал», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ», «Больше, чем путешествие», «Большая перемена», «Цифровой прорыв», «Другое дело», «Моя страна – моя Россия», «Флагманы образования», «Национальная технологическая олимпиада» и других.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по её программам прошли более 50 тысяч человек. Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

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